شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. إعلان اكتشافات ضخمة من الذهب بامتياز أبو مروات والان مع تفاصيل الخبر

شهد اليوم الجمعة 11-7-2025 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية الهامة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها إعلان شركة "أتون ريسورسز"، عن نتائج جديدة وذات دلالة علمية واعدة لمشروع منطقة امتياز أبو مروات الواقعة بالصحراء الشرقية، وتوقيع 5 وثائق تعاون جديدة تُشكل دفعة للعلاقات الاستراتيجية المصرية الصينية، من بينها مذكرة تفاهم أول استراتيجية تعاون إنمائي بين البلدين 2025/2029، والمرحلة الأولى لبرنامج مبادلة الديون من أجل التنمية.



وزيرة التخطيط توقع مذكرات تفاهم مع الصين

توقيع مذكرة تفاهم أول استراتيجية تعاون بين مصر والصين وبرنامج لمبادلة الديون

وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وتشن شياودونج، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي بجمهورية الصين الشعبية، 5 وثائق تعاون جديدة تُشكل دفعة للعلاقات الاستراتيجية المصرية الصينية، من بينها مذكرة تفاهم أول استراتيجية تعاون إنمائي بين البلدين 2025/2029، والمرحلة الأولى لبرنامج مبادلة الديون من أجل التنمية.

ووقع الجانبان مذكرة تفاهم حول أول استراتيجية للتعاون الإنمائي بين مصر والصين من 2025 – 2029، تهدف إلى تعزيز التعاون التنموي بين البلدين بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية في مصر 2030 ومبادرة التنمية العالمية (GDI)، حيث تنص مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية للجانبين بما في ذلك؛ الرعاية الصحية، والاتصال، وتغير المناخ والتنمية الخضراء، والاقتصاد الرقمي، والفضاء، والتعليم، وتوطين الصناعة، والتي ستكون بمثابة فرصة للمبادرات المشتركة، فضلاً عن أي مجالات أخرى قد يتفق عليها الجانبان خلال هذه الفترة.\



توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي المصري ونظيره الصيني

البنك المركزى يوقع مذكرة تفاهم مع الصين لتشجيع استخدام العملات المحلية

وقع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، مذكرة تفاهم مع بان قونغ شنغ، محافظ البنك المركزي الصيني، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البنكين المركزيين، في خطوة هامة لتعزيز العلاقات المصرفية والمالية بين مصر والصين.

تتضمن مذكرة التفاهم إطارًا للتعاون يشمل تبادل الخبرات الفنية والمعلومات، بالإضافة إلى تدريب وتطوير الكوادر البشرية بالبنكين المركزيين في مجال السياسة النقدية، والأسواق المالية، ونظم وخدمات الدفع الإلكترونية، واستخدام أحدث التقنيات في مجال الرقابة والإشراف المالي، كذلك التعاون في مجال إصدار الأوراق النقدية.

وزارة البترول: الإعلان عن اكتشاف من الذهب والفضة بامتياز أبو مروات

أعلنت شركة "أتون ريسورسز"، عن نتائج جديدة وذات دلالة علمية واعدة ضمن برنامج الحفر الماسي، الذي يُعد من أبرز مراحل التقييم الفني لمشروع منطقة امتياز أبو مروات الواقعة بالصحراء الشرقية، وذلك في إطار أنشطة الاستكشاف الجيولوجي المستمرة.

وجاءت نتائج الحفر الأخيرة لتؤكد وجود تقاطعات معدنية عالية القيمة، تضمنت 33.86 جرامًا/طن من الذهب و419 جرامًا/طن من الفضة، بالإضافة إلى تقاطع آخر سجل 44.59 جرامًا/طن من الذهب و103 جرامًا/طن من الفضة، مما يشير إلى تركيزات غنية وامتدادات معدنية واعدة في عمق التكوينات الصخرية.

وزارة المالية: تخصيص 617 مليار جنيه للقطاع الصحي في العام المالي

قال أحمد كجوك وزير المالية، إننا نتطلع إلى آليات مبتكرة لتمويل النظام الصحي في مصر، لافتًا إلى حرص الوزارة على تعزيز الشراكات الدولية مع مختلف شركائها لدعم جهود التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين.

أضاف كجوك، فى لقائه مع الدكتورة حنان بلخي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أن الاستثمار في الصحة يتصدر أولويات الإنفاق العام في التنمية البشرية، إذ تم تخصيص 617.9 مليار جنيه للقطاع الصحي في العام المالي الحالي، مشيرًا إلى أن تحقيق الاستدامة المالية للنظام الصحي المصري، يساعد على التوسع في تقديم الخدمات الجيدة للمواطنين.