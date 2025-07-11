شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الجمعة 11-7-2025 أمام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 لقراءه تحديث لحظة بلحظة لأسعار العملات بشكل عام وفى مقدمتها سعر الدولار اليوم الجمعة 11-7-2025 أمام الجنيه المصري بعد ختام التعاملات وفقا لآخر تحديث أمس الخميس نتيجة العطلة الأسبوعية، حيث سجل بالبنك المركزي المصري 49.44 جنيه للشراء و49.58 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة، بالبنك الأهلى إلى 49.46 جنيه للشراء و49.56 جنيه للبيع فى بنك مصر 49.45 جنيه للشراء و49.55 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 49.46 جنيه للشراء و49.56 جنيه للبيع، وفي البنك التجارى الدولى cib سعر 49.47 جنيه للشراء و49.57 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار بعد ختام التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.46 جنيه للشراء.

49.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.45 جنيه للشراء.

49.55 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.46 جنيه للشراء.

49.56 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.47 جنيه للشراء.

49.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.46 جنيه للشراء.

49.56 جنيه للبيع.