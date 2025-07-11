شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر الذهب فى مصر 20 جنيهًا والجرام عيار 21 يسجل 4655 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

واصلت أسعار الذهب في مصر، ارتفاعها مساء اليوم الجمعة، بقيمة 20 جنيهًا، ليصل سعر عيار 24 إلى 5320 جنيهًا، وعيار 22 إلى 4876.75 جنيه، وعيار 21 إلى 4655 جنيهًا، مدفوعة بصعود سعر الذهب العالمي بسبب رسوم ترامب.

أسعار الذهب اليوم الجمعة



سعر الذهب عيار 24 اليوم: 5320 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 22 اليوم: 4876.75 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 21 اليوم: 4655 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 18 اليوم: 3990 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 14 اليوم: 3103.25 جنيه للجرام

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر: 37240 جنيهًا

ووفق وكالات، ارتفعت أسعار الذهب العالمية للجلسة الثالثة على التوالي يوم الجمعة، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة على كندا وتهديده باتخاذ إجراءات مماثلة ضد شركاء تجاريين آخرين، مما عزز الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن.

صعد سعر الذهب الفوري بنسبة 0.72% ليصل إلى 3348 دولارًا للأونصة، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 1% إلى 3360 دولارًا، وعلى الجانب الآخر، ارتفعت عقود مؤشر الدولار بنحو 0.15%.