شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الجمعة 11-7-2025 أمام الجنيه فى ختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار اليوم الجمعة 11-7-2025 استقرار أمام الجنيه المصري فى ختام التعاملات وفقا لآخر تحديث أمس الخميس نتيجة العطلة الأسبوعية، حيث سجل بالبنك المركزي المصري 49.44 جنيه للشراء و49.58 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة، بالبنك الأهلى إلى 49.46 جنيه للشراء و49.56 جنيه للبيع فى بنك مصر الى 49.45 جنيه للشراء و49.55 جنيه للبيع و في بنك القاهرة سجل 49.46 جنيه للشراء و49.56 جنيه للبيع، وفي البنك التجارى الدولى cib سعر 49.47 جنيه للشراء و49.57 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى ختام التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.46 جنيه للشراء.

49.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.45 جنيه للشراء.

49.55 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.46 جنيه للشراء.

49.56 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.47 جنيه للشراء.

49.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.46 جنيه للشراء.

49.56 جنيه للبيع.