شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 10 قطاعات بالبورصة خلال جلسات الأسبوع على رأسها التجارة بنسبة 7.7% والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفعت 10 قطاعات على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 7.7%، أعقبه قطاعا الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 4.6%، 4%، على التوالي، يليهما قطاع الموارد الأساسية بنسبة 3.2%.

وقفزت قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، والرعاية الصحية والأدوية، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والخدمات التعليمية بنسبة 2.7%، 2.6%، 2.2%، 2%، على الترتيب، وزاد قطاع العقارات بنسبة 1.2%، وصعد قطاع البنوك بنسبة 0.1%، فيما تراجعت 5 قطاعات بالبورصة على رأسها مواد البناء بنسبة 3.2%، وهبطت قطاعات السياحة والترفيه، وخدمات النقل والشحن، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.6%، 1.3%، 1%، على الترتيب، وانخفض قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.2%.

وكان المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" للبورصة المصرية قد ارتفع بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 33324.38 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 10131.02 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 13703.38 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 41469.02 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 4.97% ليغلق عند مستوى 15033.61 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 26.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.365 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.1%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.340 تريليون جنيه إلى 1.361 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.6%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 439.1 مليار جنيه إلى 445.9 مليار جنيه بنسبة نمو 1.6%.

