شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترلينى اليوم الجمعة بالبنك الأهلى 66.93 جنيه للشراء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالجمعة، 11 يوليو 2025 03:30 م
استقر سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصرى، بالبنوك العاملة بالسوق المصري اليوم الجمعة 11-7-2025، ليسجل فى البنك المركزي 67.23 جنيه للشراء، و 67.43 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى 66.93 جنيه للشراء، و67.49 جنيه للبيع.
وينشر ”الخليج 365”، آخر تحديث لسعر الجنيه الإسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها، ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة ببيع الجنيه الإسترليني.وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى: سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
66.93 جنيه للشراء
67.49 جنيه للبيع.
67 جنيه للشراء.
67.49 جنيه للبيع
67.09 جنيه للشراء.
67.48 جنيه للبيع.
67.05 جنيه للشراء.
67.49 جنيه للبيع.
67.05 جنيه للشراء.
67.49 جنيه للبيع.
67.39 جنيه للشراء.
67.67 جنيه للبيع.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز