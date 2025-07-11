الاقتصاد

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم الجمعة بالبنك الأهلى 66.93 جنيه للشراء

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سعر الجنيه الإسترلينى اليوم الجمعة بالبنك الأهلى 66.93 جنيه للشراء

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الجمعة، 11 يوليو 2025 03:30 م

استقر سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصرى، بالبنوك العاملة  بالسوق المصري اليوم الجمعة 11-7-2025، ليسجل فى البنك المركزي 67.23 جنيه للشراء، و 67.43 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى 66.93 جنيه للشراء، و67.49 جنيه للبيع.

وينشر ”الخليج 365”، آخر تحديث لسعر الجنيه الإسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها، ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة ببيع الجنيه الإسترليني.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى: سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

66.93 جنيه للشراء
67.49 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

67   جنيه للشراء.
67.49 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

67.09 جنيه للشراء.
67.48 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى

67.05 جنيه للشراء.
67.49  جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة

67.05  جنيه للشراء.
67.49 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

67.39 جنيه للشراء.
67.67  جنيه للبيع.


 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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