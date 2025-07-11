شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 11 يوليو.. عيار 21 يسجل 4635 جنبها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

يواصل سعر الذهب اليوم الجمعة 11 يوليو 2025، ارتفاعه بالسوق المصري، إذ زاد سعر عيار 21 إلى 4635 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب سعر 37080 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 24 اليوم: 5297 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 21 اليوم: 4635 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 18 اليوم: 3972 جنيهًا للجرام

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر: 37080 جنيهًا



ويأتي ارتفاع اليوم في الوقت الذي شهدت فيه الأسعار تراجعات ملحوظة في اليومين الماضيين بالأسواق المحلية والعالمية مدفوعة بارتفاع الدولار عالميا في تعاملات اليومين الماضيين، وصعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وتتحرك أسعار الذهب في ضوء الضغوط المتزايدة نتيجة حالة القلق في الأسواق بشأن التضخم في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تأثيرات الرسوم الجمركية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية منذ تولي الرئيس دونالد ترامب.