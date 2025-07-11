شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 11 يوليو.. عيار 21 يسجل 4635 جنبها للجرام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ـ رحمة رمضانالجمعة، 11 يوليو 2025 03:03 م
يواصل سعر الذهب اليوم الجمعة 11 يوليو 2025، ارتفاعه بالسوق المصري، إذ زاد سعر عيار 21 إلى 4635 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب سعر 37080 جنيهًا.أسعار الذهب اليوم
سعر الذهب عيار 24 اليوم: 5297 جنيهًا للجرام
سعر الذهب عيار 21 اليوم: 4635 جنيهًا للجرام
سعر الذهب عيار 18 اليوم: 3972 جنيهًا للجرام
سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر: 37080 جنيهًا
ويأتي ارتفاع اليوم في الوقت الذي شهدت فيه الأسعار تراجعات ملحوظة في اليومين الماضيين بالأسواق المحلية والعالمية مدفوعة بارتفاع الدولار عالميا في تعاملات اليومين الماضيين، وصعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
وتتحرك أسعار الذهب في ضوء الضغوط المتزايدة نتيجة حالة القلق في الأسواق بشأن التضخم في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تأثيرات الرسوم الجمركية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية منذ تولي الرئيس دونالد ترامب.
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