شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 11-7- 2025 فى الكويت.. عيار 21 بـ 28.375 دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب اليوم فى الكويت، ارتفاعًا طفيفًا، وسجل عيار 18 مبلغ 24.325 دينار، ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية .

سعر الذهب اليوم فى الكويت

عيار 24 سجل 32.450 دينار

عيار 22 سجل 29.725 دينار

عيار 21 سجل 28.375 دينار

عيار 18 سجل 24.325 دينار

عيار 14 سجل 18.925 دينار

عيار 12 سجل 16.225 دينار

الاونصة 1008.925 دينار

الجنيه الذهب 227.075 دينار

الأونصة بالدولار 3315.34 دولار

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا امس الخميس، مدعومة بتراجع محدود في قيمة الدولار الأمريكي وعوائد السندات، في وقت واصل فيه المستثمرون مراقبة مستجدات المفاوضات التجارية وسط تصعيد جديد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حرب الرسوم الجمركية، وفقا لما نشره موقع investing زادت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أغسطس بنسبة 0.12% أو ما يعادل 4.1 دولار إلى 3321 دولاراً للأوقية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 3,321.68 دولارًا للأونصة.

كما صعدت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.3% لتُسجل 3,329.90 دولارًا.

وعلى الجانب الآخر، تراجعت عقود مؤشر الدولار بنسبة 0.1%.