الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الجمعة 11-7- 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 24 بـ 41.125 ريال

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سعر الذهب اليوم الجمعة 11-7- 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 24 بـ 41.125 ريال

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أسواق الذهب في سلطنة عمان اليوم  استقرار نسبيا  ، حيث سجل عيار 21 سعر35.975 ريال ، وسط  تداولات نشطة و متابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان
 

عيار 24 سجل  41.125 ريال

عيار 22 سجل  37.700 ريال

عيار 21 سجل  35.975 ريال

عيار 18 سجل  30.825 ريال

عيار 14 سجل  23.975 ريال

عيار 12 سجل  20.550 ريال

الاونصة 1278.825 ريال

الجنيه الذهب 287.800 ريال
الأونصة بالدولار 3323.36 دولار


سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا امس الخميس، مدعومة بتراجع محدود في قيمة الدولار الأمريكي وعوائد السندات، في وقت واصل فيه المستثمرون مراقبة مستجدات المفاوضات التجارية وسط تصعيد جديد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حرب الرسوم الجمركية، وفقا لما نشره موقع .investing
زادت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أغسطس بنسبة 0.12% أو ما يعادل 4.1 دولار إلى 3321 دولاراً للأوقية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 3,321.68 دولارًا للأونصة.

كما صعدت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.3% لتُسجل 3,329.90 دولارًا.

وعلى الجانب الآخر، تراجعت عقود مؤشر الدولار بنسبة 0.1%.


 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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