شكرا لقرائتكم خبر عن "نيسان" تجمع نحو 5.85 مليار دولار عبر طرح سندات لتمويل خطة التعافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة نيسان موتور اليابانية، اليوم الجمعة، أنها جمعت نحو 860 مليار ين (ما يعادل 5.85 مليار دولار أمريكي) من خلال إصدار سندات، بهدف سداد ديونها والاستثمار في تطوير المركبات الكهربائية ومبادرات أخرى ضمن جهودها لإعادة الهيكلة وتحقيق التعافي.

وأوضحت الشركة - في بيان نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية- أن هذا التمويل سيسهم في "تعزيز السيولة في قطاع السيارات لديها لدعم استراتيجياتها المتوسطة وطويلة الأجل"، وسط تحديات تواجهها في أسواقها الرئيسية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة نيسان للتحول الشامل، التي أُطلقت في ظل تراجع حاد في مبيعاتها، لا سيما في السوقين الأمريكية والصينية، وتعاني الشركة من ضغوط مالية منذ سنوات، تفاقمت بعد جائحة كورونا، بالإضافة إلى تداعيات مغادرة رئيسها التنفيذي السابق كارلوس غصن وأزمة القيادة التي أعقبتها.

وتسعى نيسان إلى استعادة مكانتها في قطاع السيارات العالمي عبر التركيز على التقنيات الكهربائية وتوسيع عروضها في هذا المجال، بالتوازي مع إعادة هيكلة عملياتها الإنتاجية والتجارية في الأسواق الدولية.