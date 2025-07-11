شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 11 يوليو 2025.. استقرار جميع الأعيرة والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 11 يوليو 2025، بعدما حقق الذهب ارتفاعا طفيفا في بداية تعاملات اليوم بنحو 5 جنيهات للجرام .

وسجل سعر الجرام عيار 21 وهو الأكثر تداولا في مصر نحو 4595 جنيها .

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 : 5252 جنيها للجرام

عيار 21 : 4595 جنيهًا للجرام

عيار 18 : 3938 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب : 36760 جنيهًا

وتتحرك أسعار الذهب في ضوء الضغوط المتزايدة نتيجة حالة القلق في الأسواق بشأن التضخم في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تأثيرات الرسوم الجمركية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية منذ تولي الرئيس دونالد ترامب.



