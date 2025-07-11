الاقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 11 يوليو 2025.. استقرار جميع الأعيرة

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أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 11 يوليو 2025.. استقرار جميع الأعيرة

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ عبد الحليم سالم

الجمعة، 11 يوليو 2025 01:00 م

استقر سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 11 يوليو 2025، بعدما حقق الذهب ارتفاعا طفيفا في بداية تعاملات اليوم بنحو 5 جنيهات للجرام .

وسجل سعر الجرام عيار 21 وهو الأكثر  تداولا في مصر نحو  4595 جنيها .

أسعار الذهب اليوم
عيار 24 : 5252 جنيها للجرام

عيار 21 : 4595 جنيهًا للجرام

عيار 18 : 3938 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب : 36760 جنيهًا

وتتحرك أسعار الذهب في ضوء الضغوط المتزايدة نتيجة حالة القلق في الأسواق بشأن التضخم في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تأثيرات الرسوم الجمركية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية منذ تولي الرئيس دونالد ترامب.


 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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