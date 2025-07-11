شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 11 يوليو 2025.. استقرار جميع الأعيرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ عبد الحليم سالمالجمعة، 11 يوليو 2025 01:00 م
استقر سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 11 يوليو 2025، بعدما حقق الذهب ارتفاعا طفيفا في بداية تعاملات اليوم بنحو 5 جنيهات للجرام .
وسجل سعر الجرام عيار 21 وهو الأكثر تداولا في مصر نحو 4595 جنيها .
أسعار الذهب اليوم
عيار 24 : 5252 جنيها للجرام
عيار 21 : 4595 جنيهًا للجرام
عيار 18 : 3938 جنيهًا للجرام
الجنيه الذهب : 36760 جنيهًا
وتتحرك أسعار الذهب في ضوء الضغوط المتزايدة نتيجة حالة القلق في الأسواق بشأن التضخم في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تأثيرات الرسوم الجمركية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية منذ تولي الرئيس دونالد ترامب.
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