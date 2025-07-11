شكرا لقرائتكم خبر عن سعر ومواصفات "رينو تالينت" أرخص سيارة أوروبية "أتوماتيك" فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM، عن السيارة "رينو تاليانت موديل 2025"، وهي أرخص السيارات العملية والاعتمادية في فئة السيارات الاقتصادية في مصر لعام 2025، وتنتمي السيارة لفئة السيارات السيدان.

وعن أسعار أرخص سيارة في مصر 2025 هي كالآتي:

الفئة الأولى من سيارة رينو تاليانت موديل 2025 تباع بسعر 699 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة رينو تاليانت موديل 2025 تباع بسعر 799 ألف جنيه.

وعن أبرز مواصفات السيارة 2025 Renault Taliant، فهي مزودة بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية للركاب، وبها حساسات خلفية، وبها حساسات للركن، وبها وسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها حساسات اماميه، وبهنا نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها ESP، وبها نظام الثبات الإلكترونى، ووسائد هوائية للسائق، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD .

وتأتي السيارة رينو تاليانت موديل 2025 بمحرك سعة 1000 سي سي تيربو، وتنتج عزم دوران 140 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 50 لترا.

تمتلك سيارة Renault Taliant موديل 2025 الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات ، وبها نوافذ كهربائية أمامية ، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها نظام أقفال أبواب يعمل باللمس، وبها مرايات كهربائية، وبها تكييف ، وبها نظام ذكى لركن السيارة .

كما تأتي السيارة Renault Taliant موديل 2025 بفرش مقاعد من القماش، وبها ريموت كنترول، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها باور ستيرنج، وجنوط رياضية للكاوتش ، وبها GPS، وبها قفل مركزى للابواب، وبها زر لـ تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مصابيح ضباب، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مثبت سرعة، وكاميرا خلفية .