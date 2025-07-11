شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الجمعة 11-7-2025 أمام الجنيه المصري فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 11-7-2025 أمام الجنيه المصري فى منتصف التعاملات وفقا لاخر تحديث أمس الخميس نتيجة العطلة الأسبوعية ، بالبنك المركزي المصري عند 49.44 جنيه للشراء و 49.58 جنيه للبيع.

و سجل سعر الدولار اليوم الجمعة ،بالبنك الأهلى إلى 49.46 جنيه للشراء و 49.56 جنيه للبيع

فى بنك مصر الى 49.45 جنيه للشراء و 49.55 جنيه للبيع و في بنك القاهرة سجل 49.46 جنيه للشراء و 49.56 جنيه للبيع و في البنك التجارى الدولى cib سعر 49.47 جنيه للشراء و 49.57 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى منتصف التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.46 جنيه للشراء.

49.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.45 جنيه للشراء.

49.55 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.46 جنيه للشراء.

49.56 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.47 جنيه للشراء.

49.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.46 جنيه للشراء.

49.56 جنيه للبيع.