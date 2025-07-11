البنك الأهلى المصرى يعلن انتظام العمل بكافة ماكينات الصراف الآلي

وأكد البنك أن فرق العمل الفنية المختصة تعمل بشكل مباشر وعلي مدار الساعة للتاكد من كفاءة الماكينات واتخاذ إية إجراءات لازمة في حينها حتي تفي بمتطلبات واحتياجات العملاء، وهو ما يتم بمتابعة دورية من إدارة البنك.

محمد يوسف

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