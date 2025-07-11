الاقتصاد

سعر الريال القطرى اليوم الجمعة 11 -7-2025 فى البنوك الرئيسية

0 نشر
0 تبليغ

سعر الريال القطرى اليوم الجمعة 11 -7-2025 فى البنوك الرئيسية

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الجمعة 11 -7-2025 فى البنوك الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب ـ حسام الشقويرى

الجمعة، 11 يوليو 2025 11:26 ص

استقر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 11 يوليو 2025، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.


وسجل سعر الريال القطرى اليوم  فى بعض البنوك الآتى:


سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.557  جنيه للشراء.
13.613 جنيه للبيع.


سعر الريال القطرى فى بنك مصر

 12.666 جنيه للشراء.
13.611 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.666 جنيه للشراء.
13.595 جنيه للبيع.


سعر الريال القطرى فى البنك الاهلى

12.553 جنيه للشراء.
13.597 جنيه للبيع.


سعر الريال القطرى فى بنك الاسكندرية

12.65 جنيه للشراء.
13.59 جنيه للبيع.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements