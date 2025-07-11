شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 11 يوليو 2025 فى البحرين.. عيار 21 بـ35.075 دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب فى البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية، وسجل سعر 24 سعر 40.075 دينار وفى هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة فى حركة السوق.



أسعار الذهب فى البحرين

عيار 24 سجل 40.075 دينار

عيار 22 سجل 36.750 دينار

عيار 21 سجل 35.075 دينار

عيار 18 سجل 30.050 دينار

عيار 14 سجل 23.375 دينار

عيار 12 سجل 20.050 دينار

الأونصة 1246.575 دينار

الجنيه الذهب 280.550 دينار

الأونصة بالدولار 3315.34 دولار



سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا امس الخميس، مدعومة بتراجع محدود فى قيمة الدولار الأمريكى وعوائد السندات، فى وقت واصل فيه المستثمرون مراقبة مستجدات المفاوضات التجارية وسط تصعيد جديد من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى حرب الرسوم الجمركية، وفقا لما نشره موقع.investing

زادت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أغسطس بنسبة 0.12% أو ما يعادل 4.1 دولار إلى 3321 دولارًا للأوقية.

وارتفع الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 3,321.68 دولارًا للأونصة.

كما صعدت العقود الآجلة للذهب الأمريكى بنسبة 0.3% لتُسجل 3,329.90 دولارًا.