شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 11 يوليو 2025 فى قطر.. عيار 24 بـ387.50 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الذهب تأرجحه في الأسواق العالمية، متأثرًا بالتغيرات في سعر الدولار وسياسات الفائدة العالمية، وفي قطر يلقى الذهب اهتمامًا كبيرًا سواء من قبل المستثمرين أو المقبلين على الزواج، وسجل عيار 21 سعر 339.25 ريال.



أسعار الذهب اليوم في قطر

عيار 24 سجل 387.50 ريال

عيار 22 سجل 355.25 ريال

عيار 21 سجل 339.25 ريال

عيار 18 سجل 290.75 ريال

عيار 14 سجل 226.00 ريال

عيار 12 سجل 193.75 ريال

الاونصة 12055.00 ريال

الجنيه الذهب 2713.00 ريال

الأونصة بالدولار 3315.34 دولار

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا امس الخميس، مدعومة بتراجع محدود في قيمة الدولار الأمريكي وعوائد السندات، في وقت واصل فيه المستثمرون مراقبة مستجدات المفاوضات التجارية وسط تصعيد جديد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حرب الرسوم الجمركية، وفقا لما نشره موقع .investing

وزادت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أغسطس بنسبة 0.12% أو ما يعادل 4.1 دولار إلى 3321 دولاراً للأوقية، وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 3,321.68 دولارًا للأونصة، كما صعدت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.3% لتُسجل 3,329.90 دولارًا.