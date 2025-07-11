شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة 11-7-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار، الأمريكى اليوم الجمعة 11 يوليو 2025، استقرار أمام الجنيه المصرى، فى البنك المركزى المصرى 49.44 جنيه للشراء و49.58 جنيه للبيع، وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك. وبلغ سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 49.46 جنيه للشراء و49.56 جنيه للبيع وفى بنك مصر 49.45 جنيه للشراء و49.55 جنيه للبيع. وجاء سعر الدولار اليوم كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 49.46 جنيه للشراء. 49.56 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 49.45 جنيه للشراء. 49.55 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 49.46 جنيه للشراء. 49.56 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 49.47 جنيه للشراء. 49.57 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 49.46 جنيه للشراء. 49.56 جنيه للبيع.

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