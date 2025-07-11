الاقتصاد

استقرار سعر الدولار اليوم الجمعة 11-7- 2025 بالبنوك المصرية

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استقرار سعر الدولار اليوم الجمعة 11-7- 2025 بالبنوك المصرية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الجمعة، 11 يوليو 2025 04:00 ص

استقر سعر الدولار الأمريكى فى التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 11-7- 2025.

 

ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية على مدار اليوم أمام الجنيه المصرى لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار.

 

وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 49.44 جنيه للشراء و49.58 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 49.46 جنيه للشراء و49.56 جنيه للبيع،

وجاء سعر الدولار اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.46 جنيه للشراء.

49.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.45 جنيه للشراء.

49.55 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.46 جنيه للشراء.

49.56 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

49.47 جنيه للشراء.

49.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.46 جنيه للشراء.

49.56 جنيه للبيع.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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