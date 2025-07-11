شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة السياحة توضح ملابسات الحريق المحدود بفندق سوفتيل الجزيرة بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وتؤكد: - الحريق نشب نتيجة إلقاء سيجارة مشتغلة على مساحة من النجيلة الصناعية - تمت السيطرة على الفور وإخماد هذا الحريق بالكامل من خلال فريق الإطفاء الموجود بالفندق خلال 7 دقائق من اندلاعه - لم يسفر الحريق عن وقوع أي خسائر في الأرواح أو إصابات سواء بالنزلاء أو بالعاملين ولا أضرار مادية بالفندق - العمل في الفندق يسير بصورة طبيعية وسلامة النزلاء والعاملين لم تتأثر بأي شكل من الأشكال

بالإشارة إلى ما تم تداوله، منذ قليل، على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول نشوب حريق بفندق سوفيتل الجزيرة بالقاهرة، أكدت وزارة السياحة والآثار أن هذا الحريق كان محدود جدًا ونشب نتيجة إلقاء سيجارة مشتغلة على مساحة من النجيلة الصناعية الموجودة به، مما أدى إلى سرعة اشتعال النيران في جزء محدود من الميزانين خاصة مع ارتفاع درجة حرارة الطقس مما نتج عنه تصاعد دخان كثيف.

وأوضحت الوزارة أنه قد تم التعامل مع هذا الحريق على الفور من خلال فريق الإطفاء الموجود بالفندق وتم السيطرة عليه وإخماده بالكامل في وقت وجيز خلال 7 دقائق من اندلاعه، دون أن يسفر عن وقوع أي خسائر في الأرواح أو إصابات سواء بالنزلاء أو بالعاملين، كما لم ينتج عنه أي أضرار مادية بمباني الفندق أو محتوياته.

وتؤكد الوزارة أن العمل في الفندق يسير بصورة طبيعية وأن سلامة النزلاء والعاملين لم تتأثر بأي شكل من الأشكال.

كما تؤكد حرصها الدائم على المتابعة المستمرة لمدى التزام المنشآت الفندقية والسياحية بتطبيق إجراءات السلامة والأمان والوقاية من أخطار الحريق وفقاً للمعايير المعتمدة من الجهات ذات الاختصاص في هذا الشأن وبما يضمن تقديم خدمات سياحية آمنة وذات جودة عالية، حفاظًا على سلامة النزلاء والعاملين والزائرين والتأكد من جودة الخدمات السياحية التي يتلقونها وهو ما يأتي على رأس أولويات الوزارة.

وقد قامت الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، فور علمها بهذه الواقعة من خلال متابعتها الدورية، بالتحقق من الواقعة والتواصل الفوري مع إدارة الفندق لاستيضاح موقف الحريق والاطمئنان على موقف التشغيل بالفندق وصحة وسلامة النزلاء والعاملين به.

كما قامت الجهات الأمنية المعنية، ممثلة في شرطة السياحة والآثار، وقسم شرطة قصر النيل، وإدارة تأمين الزمالك، بمعاينة موقع الفندق والوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.



