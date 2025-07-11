شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أم استقرار.. سعر الذهب اليوم الجمعة 11 يوليو 2025 فى محلات الصاغة والان مع تفاصيل الخبر

لا تزال أسعار الذهب فى مصر مرتبطة بتحركات الأسواق العالمية، حيث تؤثر أسعار النفط، والسياسات النقدية، وتقلبات العملات الرئيسية فى توجهات المستثمرين، وتتابع الأسواق المحلية أسعار الذهب وسط تأثيرات التوترات الجيوسياسية العالمية، والتى تلعب دورًا فى تحديد توجهات الطلب على المعدن النفيس، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الجمعة فى مصر

أسعار الذهب فى مصر اليوم:

سعر جرام الذهب عيار 24: 5280 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا: 4620 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 18: 3960 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 14 : 3080 جنيها

سعر الجنيه الذهب: 36960 جنيهًا

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة فى سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفورى للذهب عالميًا.