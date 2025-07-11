شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات جديدة تنتظر سارقى التيار الكهربائى بالمصانع كثيفة الاستهلاك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك عقوبات جديدة تنتظر سارقى التيار الكهربائي من اصحاب المنشآت الصناعية كثيفة الاستهلاك خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك للحد من الخسائر المالية الفادحة التى تتعرض لها شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بسبب ارتفاع نسب الفقد.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بدأت فى تكليف الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء بعمل "قائمة سوداء" لحصر سارقى التيار الكهربائي من اصحاب المصانع كثيفة الاستهلاك ، كاشفا أن هذه الطريقة تستخدم لاول مره بالقطاع.

وأوضح المصدر، أن محاضر سرقات التيار الكهربائي للمنشات الصناعية كثيفة الاستهلاك لن تقتصر على تغريمهم غرامات مالية ولكن سيتم حصر سارقي التيار الكهربائي من اصحاب المصانع و ضمهم فى قائمة واحدة وإرسالها للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم، لافتا إلى أن الجهات المختصة ستقوم بحرمان سارقي التيار الكهربائي من اصحاب المصانع من اى امتيازات تحصل عليها سواء من الغرف التجارية أو الصناعية.

وأشار المصدر إلى أن الوزير وجه بمضاعفة العقوبة فى حالة تكرار سرقة التيار بالمصانع، مشيرا إلى أن الفترة الماضية تم تحرير محاضر سرقات تيار بمبالغ تجاوزت الـ100 مليون جنيه لبعض المصانع وهو ما يكبد الدولة خسائر مالية ضخمة.



