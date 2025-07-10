شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار استقرار أسعار الذهب بمصر اليوم الخميس 10 يوليو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

سجل أحدث سعر للذهب في السوق المصري، اليوم الخميس 10 يوليو 2025، استقرارًا كبيرا، جاء ذلك بالتزامن مع توازن حركة الأوقية في الأسواق العالمية، واستمرار ترقب الأسواق لقرارات السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وطبقا لأبرز مؤشرات التسعير المعتمدة في محلات الصاغة، جاءت الأسعار كالتالي :

عيار 24: 5,274 جنيهًا للجرام

عيار 21 (الأكثر تداولًا): 4,615 جنيهًا للجرام

عيار 18: 3,956 جنيهًا للجرام

عيار 14: 3,077 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب (يزن 8 جرامات من عيار 21): 36,920 جنيهًا

ويأتي هذا الاستقرار في ظل تداول الأوقية عالميًا عند مستوى يقترب من 3,324 دولارًا، وسط تحركات محدودة في البورصات العالمية، خاصة مع تراجع مؤشر الدولار بشكل طفيف خلال الجلسات الأخيرة، مما دعم ثبات أسعار المعدن النفيس.

ويترقب المتعاملون في السوق المحلي أي تغييرات في الأسعار خلال الساعات المقبلة، لا سيما مع قرب اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي المرتقب، الذي قد يعيد تشكيل اتجاهات الذهب عالميًا، ومن ثم التأثير على السوق المحلي في مصر.