شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب عيار 24 يسجل 5280 جنيها اليوم الخميس 10-7-2025 والان مع تفاصيل الخبر

استقرت اسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس 10-7-2025، تزامنا مع استقرار الاونصة فى الاسواق العالمية لتصل إلى حوالى 3290 دولارا، مما يعكس تقلبات الاسواق وتباين اتجاه السولة فى الداحل والخارج

أسعار الذهب فى مصر اليوم:

سعر جرام الذهب عيار24 يسجل 5280 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا: 4620 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 18: 3960 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 36960 جنيهًا

وترقب الاسواق صدور محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة التابعة للاحتياطى الفيدرالى الأمريكى لشهر يونيو، حيث من المتوفع أن يظهر ملامح التبين داخل البنك المركزى حول توقيت خفض اسعار الفائدة خلال الفترة القادمة.

ويلعب الدولار الأمريكى دورا مؤثرا فى تطور أسعار الذهب عالميا، حيث تراجعت أسعار الذهب عالميًا نتيجة صعود الدولار الأمريكى، الذى سجل أعلى مستوياته فى أسبوعين، إلى جانب ارتفاع العوائد على سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما زاد من الضغط على الذهب، كونه لا يدرّ عائدًا، مقارنة بالأصول الأخرى المدرة للعائد.