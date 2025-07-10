شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ما تشترى.. اعرف سعر الذهب فى مصر النهاردة والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 10 يوليو 2025 استقرارًا نسبيًا فى السوق المحلية، تزامنًا مع ترقب المستثمرين لتحركات أسعار الذهب عالميًا، ووسط حالة من الترقب فى السوق المحلية بشأن قرارات الفائدة والسياسات النقدية.

أسعار الذهب فى مصر اليوم:

سعر جرام الذهب عيار 24: 5280 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا: 4620 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 18: 3960 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 36960 جنيهًا

تأتى هذه الأسعار فى ظل حالة من التذبذب التى يشهدها سوق الذهب العالمى، نتيجة لتقلبات أسعار الدولار وعوائد السندات الأمريكية، إلى جانب التطورات الجيوسياسية التى تؤثر على توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

وعلى الصعيد المحلى، يلعب سعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى السياسات النقدية للبنك المركزى المصرى، دورًا رئيسيًا فى تحديد أسعار الذهب، خاصة مع استمرار الطلب المرتفع على المعدن النفيس كمخزن للقيمة فى ظل التضخم.

ويذكر أن السوق المصرى يشهد تفاوتًا طفيفًا فى الأسعار بين محال الصاغة، وذلك نتيجة لاختلاف المصنعية والطلب فى المناطق المختلفة، فيما يترقب المتعاملون فى السوق أى إشارات من البنوك المركزية العالمية بشأن أسعار الفائدة، لما لها من تأثير مباشر على تحركات الذهب.