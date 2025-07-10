شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تغرم 10 شركات 175 ألف جنيه لمخالفة قواعد القيد والان مع تفاصيل الخبر

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، توقيع التزام مالي قدره 175 ألف جنيه على 10 شركات لعدم التزامها بقواعد القيد والشطب البورصة، منها تغريم 4 شركات وهي أوراسكوم للاستثمار القابضة، وفتنس برايم للأندية الصحية، وجولدن بيراميدز بلازا، وأجواء للصناعات الغذائية-مصر، 25 ألف جنيه، مقسمة ما بين 20 ألف جنيه لعدم موافاة البورصة بالقوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، و5 آلاف جنيه لعدم موافاة البورصة بالقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2025، ومنح الشركات مهلة 15 يومًا لموفاة البورصة بالقوائم المالية المستقلة والمجمعة.

في نفس السياق، قررت لجنة القيد، توقيع التزام مالي قدره 5 آلاف جنيه على شركات المصرية لنظم التعليم الحديثة، والوادي العالمية للاستثمار والتنمية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، لموافاة البورصة بالقوائم المالية ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2025.

في سياق متصل، غرمت لجنة القيد، شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 40 ألف جنيه، لمخالفة أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية والخاصة بإعداد وبموافاة البورصة بالقوائم المالية.

كما غرمت شركتا العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والمهندس للتأمين، 10 آلاف جنيه لكل منهما، لعدم التزام الأولى لعدم بأحكام المادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والثانية المادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

