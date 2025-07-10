‎تعرف على سعر الذهب اليوم الخميس 10 يوليو.. عيار 24 يسجل 5274 جنيها للجرام

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القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب اليوم الخميس 10 يوليو 2025، بالسوق المصرى حيث سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم 4615 جنيهًا للجرام.



‎وجاءت أسعار الذهب اليوم وفقا لما يلي:

‎سعر الذهب عيار 24 اليوم: 5274 جنيهًا للجرام

‎سعر الذهب عيار 21 اليوم: 4615 جنيهًا للجرام

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سعر الذهب عيار 18 اليوم: 3955 جنيهًا للجرام

‎سعر الجنيه الذهب اليوم فى مصر: 36920 جنيهًا



‎وشهدت أسعار الذهب تراجعًا فى جلسة الثلاثاء الماضى، وانخفض سعر الأوقية بنحو 34 دولارًا من 3337 دولارا عند الافتتاح إلى 3303 دولارات عند الإغلاق.



‎ويلعب الدولار الأمريكى دورا مؤثرا فى تطور أسعار الذهب عالميا، حيث تراجعت أسعار الذهب عالميًا نتيجة صعود الدولار الأمريكى، الذى سجل أعلى مستوياته فى أسبوعين، إلى جانب ارتفاع العوائد على سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما زاد من الضغط على الذهب، كونه لا يدرّ عائدًا، مقارنة بالأصول الأخرى المدرة للعائد.



‎وتتحرك أسعار الذهب فى ضوء الضغوط المتزايدة نتيجة حالة القلق فى الأسواق بشأن التضخم فى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تأثيرات الرسوم الجمركية التى تنتهجها الإدارة الأمريكية منذ تولى الرئيس دونالد ترامب.