شكرا لقرائتكم خبر عن عيار 21 يسجل 4620 جنيها.. تعرف على سعر الذهب اليوم الخميس 10 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الذهب اليوم الخميس 10 يوليو 2025، استقرار بالسوق المصري حيث سجب سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 4620 جنيها وسجل الجنيه الذهب 36960 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 24 اليوم: 5280 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 21 اليوم: 4620 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 18 اليوم: 3960 جنيهًا للجرام

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر: 36960 جنيهًا

وتأتى تحركات أسعار الذهب بالأسواق في إطار الضغوط المتزايدة نتيجة حالة القلق في الأسواق والتضخم في الولايات المتحدة.

وسجلت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أغسطس 3321 دولاراً للأوقية وكذلك الذهب في المعاملات الفورية سجل 3,321.68 دولارًا للأونصة كما سجلت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 3,329.90 دولارًا.