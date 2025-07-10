شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الخميس 10-7-2025 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 لقرائه تحديث لحظة بلحظة لأسعار العملات بشكل عام وفى مقدمتها سعر الدولار اليوم الخميس 10-7-2025 أمام الجنيه المصري بعد ختام التعاملات، حيث سجل بالبنك المركزى المصرى 49.44 جنيه للشراء و49.58 جنيه للبيع.

و سجل سعر الدولار اليوم الخميس،بالبنك الأهلى إلى 49.46 جنيه للشراء و49.56 جنيه للبيع فى بنك مصر إلى 49.45 جنيه للشراء و49.55 جنيه للبيع وفى بنك القاهرة سجل 49.46 جنيه للشراء و49.56 جنيه للبيع وفى البنك التجارى الدولى cib سعر 49.47 جنيه للشراء و49.57 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار بعد ختام التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.46 جنيه للشراء.

49.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.45 جنيه للشراء.

49.55 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.46 جنيه للشراء.

49.56 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.47 جنيه للشراء.

49.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.46 جنيه للشراء.

49.56 جنيه للبيع.