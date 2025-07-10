شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب فى مصر.. وعيار 21 يسجل 4620 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

استقرت أسعار الذهب في مصر، مساء اليوم الخميس، مسجلًا سعر 4620 جنيهًا لعيار 21- وهو الأكثر مبيعًا- وسجل عيار 18 سعر 3960 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم:

سعر الذهب عيار 24 اليوم: 5280 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 21 اليوم: 4620 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 18 اليوم: 3960 جنيهًا للجرام

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر: 36960 جنيهًا

وسجلت العقود الفورية للذهب، ارتفاعًا بحوالي 0.37% إلى 3325 دولارًا للأوقية، فيما تصعد العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنحو 0.4% إلى 3334 دولارًا للأوقية.

يأتي ذلك رغم بعض الضغوط البيعية، يواصل الذهب التمسك بمستوى الدعم الحرج فوق 3300 دولار للأونصة، إلا أن أحد المحللين يرى أن المسار الأرجح قد يكون نحو الهبوط، مع اكتساب أسواق الأسهم زخماً جديدًا، وفق بلومبرج، ورغم تنامي التفاؤل بإمكانية وصول الذهب إلى مستوى 4000 دولار للأونصة، يرى أن السوق لا يزال يبدو في حالة تشبّع شرائي، وأن هناك حاجة إلى حافز جديد لدعم مرحلة صعود جديدة في موجة الارتفاع الحالية.