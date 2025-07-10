ڤاليو تحصل على الموافقة المبدئية من البنك المركزي الأردني لمزاولة نشاطها في الأردن

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القاهرة - سامية سيد - إنجاز كبير في استراتيجية نمو ڤاليو الإقليمية والتزامها بالشمول المالي في الأردن



أعلنت اليوم ڤاليو، شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن حصولها على الموافقة المبدئية من البنك المركزي الأردني لمزاولة نشاط الشراء الآن والدفع لاحقاَ (BNPL) داخل المملكة الأردنية الهاشمية. وتمثل هذه الخطوة محطة بارزة في مسار توسع ڤاليو الإقليمي، مدفوعة بإدراكها للإمكانات الواعدة التي يتمتع بها السوق الأردني والنمو المتسارع في الطلب على حلول مالية مرنة وسهلة الوصول.



وتماشياً مع استراتيجيتها التوسعية الشاملة، ترى ڤاليو في الأردن سوقًا واعدًا ووجهة استراتيجية تشهد حراكًا اقتصاديًا نشطًا وتحولًا رقميًا متسارعًا. وتؤكد الدراسات السوقية الشاملة التي أجرتها الشركة على المؤشرات الإيجابية لنمو السوق الأردني، في ظل تزايد اهتمام المستهلكين المحليين بخيارات الدفع المبتكرة التي تعزز من قوتهم الشرائية، وتوفر لهم مرونة مالية أكبر.



وتقدم منصة ڤاليو، والتي تشمل حلول الشراء الآن والدفع لاحقًا، تجربة مالية رائدة من شأنها إحداث نقلة نوعية في أسلوب الشراء والدفع لدى الأردنيين، من خلال توفير خطط تقسيط مرنة لمختلف أنواع المشتريات اليومية، سواء في قطاعات التجزئة أو الإلكترونيات أو الرعاية الصحية وغيرها. وتسهم هذه الحلول في تسهيل الحصول على السلع والخدمات بسهولة، ما يحسّن من جودة الحياة، ويعزز الشمول المالي عبر إتاحة فرص الائتمان لشريحة أوسع من المجتمع.

تُمثّل حلول الشراءِ الآن والدفع لاحقًا (BNPL) من ڤاليو فرصة استراتيجية للتجار والشركات لتعزيز مبيعاتهم، وجذب شرائح جديدة من العملاء، وترسيخ ولاء العملاء من خلال تكامل تقني سلس وفعّال. ومن خلال تقديم خيارات سداد مرنة ومريحة، تُمكّن ڤاليو شركاؤها من تحسين تجربة العملاء وتعزيز قدرتهم التنافسية في سوق ديناميكي وسريع التغير.



ويأتي دخول ڤاليو إلى السوق الأردنية نتيجة لتخطيط دقيق وعمل تأسيسي مدروس، شمل استقطاب نخبة من الكفاءات رفيعة المستوى ذات الخبرات العميقة في القطاع المالي الأردني وسجل بارز في مجال الابتكار التكنولوجي. وخلال الأشهر القليلة الماضية، أبرمت ڤاليو مجموعة من الشراكات الاستراتيجية مع أبرز التجار والمؤسسات المالية في الأردن، ما يُعدّ دلالة واضحة على تنامي الطلب الإقليمي على حلولها المالية المبتكرة والموثوقة. وستُشكّل هذه الشراكات قاعدة صلبة لانطلاق شبكة متكاملة تهدف إلى تقديم تجارب مالية سلسة وعالية الكفاءة للمستهلكين والتجار على حد سواء، بما يُعزّز الشمول المالي، ويُلبّي احتياجات السوق الأردنية.



تأتي هذه الخطوة لشركة ڤاليو بعد إدراجها مؤخراً في البورصة المصرية، بما يُسهم في تعزيز مكانتها المؤسسية ورفع مستوى حضورها الإقليمي. ويُعد هذا الإنجاز خطوة استراتيجية تمهد الطريق نحو عقد المزيد من الشراكات المثمرة، وتوسيع نطاق أعمال الشركة في أسواق جديدة، ودفع مسيرة النمو المستدام في قطاع التكنولوجيا المالية على مستوى المنطقة.



أعربت حبيبة نجيب، رئيس قطاع التوسعات السوقية والاستراتيجية لشركة ڤاليو، عن حماسها الكبير: "يمثل التوسع في الأردن من خلال خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا خطوة كبيرة إلى الأمام، مما يفتح فرصًا جديدة للمستهلكين والتجار على حد سواء. منصتنا مصممة لتمكين الأفراد من خلال تقديم خيارات ائتمانية مرنة ومسؤولة تعزز من قدرتهم الشرائية وأسلوب حياتهم. كما أن الإدراج الأخير في البورصة المصرية واستثمار أمازون الاستراتيجي يعززان ثقتنا في مسار نمونا والتزامنا بتحويل التمويل الرقمي في جميع أنحاء المنطقة."



وأضافت نجيب: "في جوهرنا، ما زلنا ملتزمين بالابتكار والشمول المالي. حلولنا المالية مصممة لتلبية الاحتياجات المتطورة للمستهلكين والتجار الأردنيين، مما يساعدهم على إجراء المعاملات بسهولة أكبر، والنمو بشكل أشمل."



هذا التوسع في الأردن، مدعومًا بالإنجازات الأخيرة لـڤاليو والتعاون الاستراتيجي مع أمازون، يُرسّخ مكانة الشركة كرائد إقليمي في مجال التكنولوجيا المالية، ملتزمة بتعزيز الحيوية الاقتصادية، وتشجيع الشمول المالي، وتمكين المجتمعات من خلال حلول ائتمانية مسؤولة ومرنة.

يذكر أن شركة ڤاليو، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت مظلة منتجاتها الخدمات المالية الشاملة والميسرة للأفراد والشركات، ومنها خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) من خلال «U»، حيث تحظى بتواجد مباشر كخدمة دفع في أكثر من 8,500 نقطة بيع وموقع إلكتروني، وتقوم بتوفير خطط وبرامج التقسيط الميسرة حتى 60 شهرًا للأجهزة المنزلية والإلكترونيات والأثاث وتشطيب المنازل وحلول الطاقة الشمسية للوحدات السكنية والسفر والأزياء، والخدمات التعليمية، والصحية، وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة مجموعة من حلول وخدمات الاستثمار وبرامج القروض النقدية والاسترداد النقدي الفوري، بالإضافة إلى برنامج تمويل المنتجات عالية القيمة التي تصل إلى 60 مليون جنيه من خلال منتجاتها الفريدة «AZ Valu» و«EFG Hermes ONE» و«شقلباظ» وصولاً إلى «Ulter». وتقوم الشركة بتقديم مجموعة من الحلول والخدمات المالية للشركات من خلال منصة «ڤاليو بيزنس». كما قامت الشركة مؤخرًا بإطلاق بطاقة تيتانيوم الائتمانية الجديدة حصريًا لعملاء ڤاليو وبطاقة مسبقة الدفع بالتعاون مع شركة فيزا. كما تتسم «ڤاليو»، الحائزة على الجوائز التقديرية العالمية في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باتباع فكر متطور، وتنفرد بمجموعة من أفضل الكوادر والكفاءات الذين يكرسون أنفسهم لتصميم حلول مالية ابتكارية.

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