شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على توقعات أسعار الفائدة فى اجتماع البنك المركزى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى الآن، اجتماعها الدورى وهو الاجتماع الرابع لعام 2025 لبحث أسعار الفائدة، وسط تباين آراء المراقبين والمتابعين حول تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24%، و25%، أو خفض الفائدة بنسبة 1%.

وخفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها السابق أسعار الفائدة بنسبة 1%.

ويستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم - يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات - عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.

كانت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس 2024، قررت رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.