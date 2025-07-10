شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ماكينات طوارئ لتأمين التغذية الكهربائية لأهالى شبرمنت بعد حريق كشك 1 ميجا والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء دفعت بـ4 ماكينات طوارئ لتأمين واستقرار التغذية الكهربائية لأهالى شبرمنت بمحافظة الجيزة بعد انقطاع الكهرباء لمدة ساعة تقريبا فجر اليوم الخميس نتيجة اشتعال النيران بكشك 1 ميجا وات.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه يجري حاليا اعمال التأهيل والتركيب للكشك الجديد بمعرفة فنين ومهندسين شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ النيابة للبدء فى التحقيقات ومعرفة الأسباب التى أدت إلى اشتعال النيران بالكشك.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت أن ماحدث صباح اليوم الخميس فى منطقة شبرمنت بمحافظة الجيزة، كان احتراق لكشك يغذى ثلاثة شوارع معروف باسم "وسط البلد" قدرة 1 ميجا، أسفل إحدى البنايات بالمنطقة، ولم يسفر عن أضرار ولم يتم استدعاء سيارات الإسعاف، وتم تأمين التغذية الكهربائية للمنازل التى كان يغذيها الكشك على الفور بواسطة ماكينات الطوارئ المتنقلة.



