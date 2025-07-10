شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الكهرباء تنفى حدوث حريق فى أى من محطات المحولات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

نفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى بيان لها حدوث حريق فى أى من محطات المحولات على مستوى الجمهورية اليوم الخميس بجميع محطات المحولات بمختلف المحافظات.

وتؤكد الوزارة أن ماحدث صباح اليوم الخميس فى منطقة شبرمنت بمحافظة الجيزة، كان احتراق لكشك يغذى ثلاثة شوارع معروف باسم "وسط البلد" قدرة 1 ميجا، أسفل إحدى البنايات بالمنطقة، ولم يسفر عن أضرار ولم يتم استدعاء سيارات الإسعاف، وتم تأمين التغذية الكهربائية للمنازل التى كان يغذيها الكشك على الفور بواسطة ماكينات الطوارئ المتنقلة.

وتهيب الوزارة بوسائل الإعلام، ضرورة تحرى الدقة، والحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها فى ظل انتشار مواد إعلامية مغلوطة وغير صحيحة عبر صفحات التواصل الاجتماعي.