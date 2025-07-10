شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 10-7- 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 18 بـ30.825 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسواق الذهب في سلطنة عمان اليوم استقرار نسبيا، حيث سجل عيار 24 سعر41.125 ريال، وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان:

- عيار 24 سجل 41.125 ريال

- عيار 22 سجل 37.700 ريال

- عيار 21 سجل 35.975 ريال

- عيار 18 سجل 30.825 ريال

- عيار 14 سجل 23.975 ريال

- عيار 12 سجل 20.550 ريال

- الأونصة 1278.825 ريال

- الجنيه الذهب 287.800 ريال

- الأونصة بالدولار 3323.36 دولار



وسجلت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا اليوم الخميس، مدعومة بتراجع محدود في قيمة الدولار الأمريكي وعوائد السندات، في وقت واصل فيه المستثمرون مراقبة مستجدات المفاوضات التجارية وسط تصعيد جديد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حرب الرسوم الجمركية، وفقا لما نشره موقع .investing.

وزادت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أغسطس بنسبة 0.12% أو ما يعادل 4.1 دولار إلى 3321 دولاراً للأوقية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 3,321.68 دولارًا للأونصة.

كما صعدت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.3% لتُسجل 3,329.90 دولارًا.

وعلى الجانب الآخر، تراجعت عقود مؤشر الدولار بنسبة 0.1%.



