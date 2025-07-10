شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 12.5 مليون نسمة زيادة بعدد سكان مصر من 2017 حتى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع عدد سكان مصر من 94.8 مليون نسمة في تعداد 2017 إلى 107.3 مليون نسمة في بداية عام 2025، بزيادة قدرها 12.5 مليون نسمة "51.4٪ ذكور، 48.6٪ إناث"، وبلغت نسبة النوع 105.7 ذكر لكل 100 أنثى.

وأضاف الإحصاء، بمناسبة اليوم العالمي للسكان، الذي يوافق الحادي عشر من يوليو كل عام ، أن محافظة القاهرة تعتبر أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان، فقد بلغ عدد سكانها 10.4 مليون نسمة، تليها محافظة الجيزة 9.7 مليون نسمة وذلك في 1 / 1 / 2025، وبلغت نسبة سكان الحضر 42.8٪ بينما بلغت نسبة سكان الريف 57.2٪ في بداية عام 2025، وارتفعت الكثافة السكانية الكلية من 92.4 نسمة/ كم2 في بداية عام 2017 إلى 106.8 نسمة/ كم2 في بداية عام 2025.

وأوضح الإحصاء، أن المجتمع المصري يعتبر مجتمعاً فتياً حيث تشكل الفئة العمرية (أقل من 15 سنة) حوالي ثلث السكان بنسبة 31.2٪ بينما قدرت نسبة السكان كبار السن (65 سنة فأكثر) 5.9٪ فقط في بداية عام 2025، وقد بلغ معدل الإعالة العمرية لإجمالي الجمهورية 59٪ في يناير 2025، بمعنى أن كل 100 فرد في سن العمل (15- 64 سنة) يعولون حوالي 59 فرد ممن هم أقل من أو أكبر من سن العمل (وفقاً لتوزيع الإسقاطات السكانية (2022-2072).

ووفقــاً للإسقاطات السكانية المستقبلية (2022- 2072)بلغ متوسط العمر المتوقع عند الميلاد للذكور69.4 سنة، وللإناث 74.4 عام 2025، وبلغ معدل الإنـجاب الكلى 2.41 طــفل لكل سيـدة عام 2024 مقابل 2.85 طفل لكل سيدة وفقاً للمسح الصحي للأسرة المصرية 2021.

وفي حالة انخفاض معدل الإنـجاب إلى 2.1 مولود لكل سيدة عام 2032 فمن المتوقع أن يصل عدد السكان إلى حوالي 117.8 مليون عام 2032، ويصل إلى 130.7 مليون عام 2042.

ووفقاً لبيانات الإحصاءات الحيوية (مواليد، وفيات) خلال الفترة (2017 - 2024) بحسب بيانات الزيادة الطبيعية انخفاض واضح في معدل المواليد، حيث تراجع المعدل من 26.8 مولوداً لكل ألف نسمة عام 2017 إلى 18.5 مولوداً لكل ألف نسمة عام 2024، وهو ما يعكس انخفاضاً تدريجياً في معدلات الإنـجاب خلال السنوات الماضية.

كما سجلت مصر استقرار نسبي في معدل الوفيات، إذ ظل المعدل يدور حول 5.7 حالة وفاة لكل ألف نسمة خلال معظم سنوات الفترة، مع تسجيل ارتفاع استثنائي في عام 2021 ليصل إلى 7.3 حالة وفاة لكل ألف نسمة نتيجة التأثيرات الصحية لجائحة فيروس كورونا، قبل أن يعاود الانخفاض إلى مستوياته الطبيعية.

انعكاس انخفاض معدل المواليد بصورة مباشرة على معدل الزيادة الطبيعية، حيث انخفض المعدل من 21.1 لكل ألف نسمة عام 2017 إلى 12.8 لكل ألف نسمة عام 2024.

وبلغ حجم قوة العمل من السكان (15 سنة فأكثر) 32.0 مليون نسمة (26.0 مليون نسمة من الذكور، 6 مليون نسمة من الإناث)، وبلغ معدل البطالة 6.6٪ عام 2024، ويرتفع هذا المعدل بين الإناث ليصل إلى 17.1٪ مقابل 4.2٪ بين الذكور.