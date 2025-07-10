شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتابع موقف عددٍ من مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً، لمتابعة موقف عددٍ من مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة والمحافظات، وذلك بحضور مسئولي الوزارة ومشاركة مختلف الجهات التابعة والمعنية بمشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.

وفي مستهل الاجتماع، أشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن اجتماع اليوم يأتي لمناقشة ملف الصيانة والتشغيل لمنظومتي مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدا أن لدى الوزارة مسؤولية كبيرة في متابعة منظومة المياه والصرف الصحي.

وفي هذا الصدد، وجه الوزير بالمتابعة الدورية لأنظمة التشغيل لعدم حدوث أعطال تتسبب في انقطاع الخدمة، وكذا الالتزام بالصيانة الدورية، موجها بتعميم هذه التوجيهات على الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وأجهزة المدن، مكلفاً مسؤولي الوزارة بمراجعة كافة عناصر المنظومة وصيانتها بالإضافة إلى مراجعة إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية على مستوى كافة المشروعات التي تعمل بها الوزارة، وهذا أمر هام ويجب التأكد من أمن وسلامة العاملين فهذا أولوية قصوى.

وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من المشروعات ومنها مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنطقة الصناعية بأبو رواش بمحافظة الجيزة، والمنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد بمحافظة بورسعيد، والمنطقة الصناعية بمطوبس بمحافظة كفر الشيخ.

كما تناول الاجتماع موقف منظومة الصرف الصحي في مدينة دهب، والتي تتكون من 10 محطات صرف صحى تخدم المدينة، حيث وجه الوزير بالمتابعة الدورية للمنظومة، هذا بجانب موقف منظومة استبدال خطوط المياه العكرة بالقاهرة الجديدة من مواسير GRP إلى مواسير صلب قطر 2200مم وقطر 2600مم، بجانب متابعة موقف تنفيذ الحلول العاجلة لخدمة مياه الشرب بالمناطق الساخنة بمدينة أسوان.