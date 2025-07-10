شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 10-7-2025 يتراجع أمام الجنيه فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار اليوم الخميس 10-7-2025 تراجع أمام الجنيه المصري فى منتصف التعاملات بالبنوك المصرية بحوالى 10 قروش، بالبنك المركزى المصرى 49.54 جنيه للشراء و49.67 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار اليوم الخميس، بالبنك الأهلى إلى 49.45 جنيه للشراء و49.55 جنيه للبيع فى بنك مصر الى 49.45 جنيه للشراء و49.45 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل 49.45 جنيه للشراء و49.55 جنيه للبيع وفي البنك التجارى الدولى cib سعر 49.46 جنيه للشراء و49.56 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار فى منتصف التعاملات اليوم كالآتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
49.45 جنيه للشراء.
49.55 جنيه للبيع.
49.45 جنيه للشراء.
49.55 جنيه للبيع
49.45 جنيه للشراء.
49.55 جنيه للبيع.
49.46 جنيه للشراء.
49.56 جنيه للبيع.
49.45 جنيه للشراء.
49.55 جنيه للبيع.
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