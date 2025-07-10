شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات والتداولات 1.5مليار جنيه خلال ساعتين والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 1.5 مليار جنيه خلال ساعتين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 33179 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 41315 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 14902 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 10135 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 13702 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 3478 نقطة، ونما مؤشر تميز بنسبة 3.28% ليصل إلى مستوى 14997 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، وفرتيكا للصناعة والتجارة، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو.

وتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ اشترى داخليين بشركات الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والعربية لحليج الأقطان، والدولية للأسمدة والكيماويات، والنعيم القابضة للاستثمارات عدد 9.6 مليون سهم، 900 ألف سهم، 8 آلاف سهم، 186 ألف سهم، على الترتيب، كما اشترت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركات العربية لحليج الأقطان، والنساجون الشرقيون للسجاد، ومجموعة أي أف جي القابضة عدد 675.3 ألف سهم، 62.9 ألف سهم، 62 ألف سهم، على الترتيب.

فيما باع داخليين بشركات القاهرة للدواجن، والعربية لحليج الأقطان، وسبيد ميديكال عدد 300 ألف سهم، 337.6 ألف سهم، مليون سهم، على الترتيب، وباعت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركات إيديتا للصناعات الغذائية، والعربية لحليج الأقطان، والدولية للأسمدة والكيماويات، ومجموعة أي أف جي القابضة عدد 20.7 مليون سهم، 337.6 ألف سهم، 22.4 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة سبأ الدولية للأسمدة والصناعات الكيماوية عدد 550 ألف سهم.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال الفترات المالية المنتهية، ففي قطاع الموارد الأساسية، حققت الخدمات الملاحية والبترولية-ماريدايف، إيرادات النشاط بلغت 60.5 مليون دولار خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025 مقابل 56.1 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح 18 مليون دولار مقارنة مع 20.4 مليون دولار.

في سياق آخر أعلنت شركة أصول للوساطة في الأوراق المالية، عن موافقة مجلس الإدارة على الطلب المقدم من حاتم علي إبراهيم متولي العتباني، بالمساهمة في زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 5 ملايين جنيه بالقيمة العادلة للسهم البالغة 0.856 جنيه، ويكون ذلك بإصدار عدد 5.8 مليون سهم بعلاوة إصدار قدرها 0.756 جنيه عن كل سهم بإجمالي مبلغ 4.4 مليون جنيه تضاف إلى احتياطيات الشركة.