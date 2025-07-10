شكرا لقرائتكم خبر عن عضو اتحاد الغرف السياحية: مهرجان العلمين يضع المدينة على خريطة المدن الترفيهية العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد فاروق يوسف عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية أن انطلاق النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة في الفترة من 18 يوليو الجارى حتى 29 أغسطس سكون له تأثير كبير على السياحة الوافدة لمنطقة العلمين والساحل الشمالي خاصة من الحنسيات العربية والخليجية بالأضافة لجنسيات أوروبية ومن أمريكا اللاتينية.

وتقام فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة، في قلب المدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، وتحديدًا في ساحة "U-ARENA".

وأكد محمد فاروق، في بيان صادر عنه، أن نجاح النسختين السابقتين من مهرجان العلمين وضع المدينة على خريطة السياحة الترفيهية وسياحةً المهرجانات عالميا فقد استقبلت العلمين خلال صيف العام الماضي اكثر من 2 مليون زائر وسائح من اكثر من 100 جنسية ومن المنتظر أن يتزايد عدد السياح إلى ثلاثة ملايين هذا هذا العام نتيجة لعشق العرب والمصريين لقضاء اوقات ممتعة وجميلة على شاطئ البحر المتوسط والاستمتاع بالفنانين والمطربين المحببين لديهم.

وأشار إلى أن البنية التحتية للمدينة ووجود مقر لرئاسة الجمهورية واستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للعديد من الرؤساء و المسئولين بمختلف دول العالم يمثل دعاية قوية لزيادة مدينة العلمين والاستمتاع بأجوائها الجميلة ولا ننسى وجود مقر للحكومة هناك ايضا.

وينتظر أن تشهد الدورة الجديدة لمهرجان العلمين، مشاركة نخبة من أبرز نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، وهم عمرو دياب، أنغام، أصالة نصري، تامر حسني، تامر عاشور، مروان بابلو، ليجي -سي، ويجز، وفرقة كايروكي، مما يعزز من فعاليات المهرجان ويدفعه ليكون على رأس قائمة الفعاليات الصيفية المنتظرة.

ودعا فاروق إلى التوسع في انشاء الغرف الفندقية بالمدينة وإنشاء مارينا دولية ويتم تنشيط خطوط بحرية أغلب اوقات العام من العلمين ومطروح الى ايطاليا واليونان وقبرص والجنسيات الأخرى المطلة على البحر المتوسط وهذا يمكنا من تسويق العلمين وأثارها التاريخية وكذلك مطروح وضرورة تشغيل مطار العلمين بشكل منتظم طوال العام.

واختتم محمد فاروق بأن مهرجان العلمين بنط الحركة السياحية الوافدة على طول الساحل بداية من الإسكندرية وصولا إلى مرسى مطروح.