شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الخميس 10 -7-2025 فى البنوك الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 10 يوليو 2025 استقرارا حيث يتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

تتيح هذه الأسعار للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.585 جنيه للشراء.

13.637جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.689جنيه للشراء.

13.636جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.697جنيه للشراء.

13.611جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.564جنيه للشراء.

13.617جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.68جنيه للشراء.

13.63جنيه للبيع