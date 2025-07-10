شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 10 يوليو 2025 فى البحرين.. عيار 21 بـ 34.800 دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية ، وسجل سعر 24 سعر 39.775 دينار وفي هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.



أسعار الذهب في البحرين



عيار 24 سجل 39.775 دينار

عيار 22 سجل 36.450 دينار

عيار 21 سجل 34.800 دينار

عيار 18 سجل 29.825 دينار

عيار 14 سجل 23.200 دينار

عيار 12 سجل 19.875 دينار

الاونصة 1236.975 دينار

الجنيه الذهب 278.375 دينار

الأونصة بالدولار 3289.80 دولار

انخفضت أسعار الذهب امس الأربعاء إلى أدنى مستوياتها في نحو أسبوع، نتيجة الضغوط الناجمة عن ارتفاع الدولار الأمريكي وزيادة عوائد سندات الخزانة، وذلك وسط توتر الأسواق بسبب تهديدات جديدة بفرض رسوم جمركية أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقا لما نشره موقع .investing تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 3287 دولارًا للأوقية، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 30 يونيو.

كما هبطت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.65% لتسجل 3295 دولارًا.

على الجانب الآخر، ارتفعت عقود مؤشر الدولار بحوالي 0.15%.