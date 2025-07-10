شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 10 يوليو 2025 فى قطر.. عيار 24 بـ385 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الذهب تأرجحه في الأسواق العالمية، متأثرًا بالتغيرات في سعر الدولار وسياسات الفائدة العالمية ، وفي قطر يلقى الذهب اهتمامًا كبيرًا سواء من قبل المستثمرين أو المقبلين على الزواج، وسجل عيار 21 سعر 337 ريال.



أسعار الذهب اليوم فى قطر

عيار 24 سجل 385.00 ريال

عيار 22 سجل 353.00 ريال

عيار 21 سجل 337.00 ريال

عيار 18 سجل 288.75 ريال

عيار 14 سجل 224.50 ريال

عيار 12 سجل 192.50 ريال

الاونصة 11974.75 ريال

الجنيه الذهب 2695.00 ريال

الأونصة بالدولار 3289.80 دولار

انخفضت أسعار الذهب امس الأربعاء إلى أدنى مستوياتها في نحو أسبوع، نتيجة الضغوط الناجمة عن ارتفاع الدولار الأمريكي وزيادة عوائد سندات الخزانة، وذلك وسط توتر الأسواق بسبب تهديدات جديدة بفرض رسوم جمركية أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقا لما نشره موقع .investing

تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 3287 دولارًا للأوقية، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 30 يونيو.

كما هبطت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.65% لتسجل 3295 دولارًا.

على الجانب الآخر، ارتفعت عقود مؤشر الدولار بحوالي 0.15%.