شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الأماكن والمدن المقرر التقدم عليها بمشروع سكن لكل المصريين 7 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الطرح الثاني من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين7" لمنخفضي ومتوسطي الدخل يضم عددا من الوحدات السكنية التي يقتصر التقديم عليها على العملاء السابق تقدمهم على إعلان "سكن لكل المصريين5"، ممن هم خارج الاولوية أو غير المنطبق عليهم شروط الإعلان السابق (دون سبق الاستفادة والتملك وتجاوز شرطي الدخل والسن) وقاموا بسحب مقدم جدية الحجز.

وأشارت مي عبد الحميد الى أنه يمكنهم التقدم لحجز عدد 34128 وحدة سكنية بالمدن الجديدة، وهي وحدات تحت الإنشاء تسليم خلال 36 شهرًا بمدن: أسوان الجديدة، بني سويف الجديدة، حدائق العاصمة، برج العرب الجديدة، العاشر من رمضان، 15 مايو، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة، بالإضافة إلى 690 وحدة سكنية (جاهزة للتسليم) بمدينة أخميم الجديدة.



كما يمكنهم التقدم لحجز 54792 وحدة سكنية بالمدن الجديدة (إسكان أخضر)، وهي وحدات تحت الإنشاء تسليم خلال 36 شهرًا بمدن: أسوان اﻟﺟديدة، طيبة الجديدة، أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، اﻟﻌﺑور الجديدة، بدر، السادات، والمنيا الجديدة.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه يمكن لهؤلاء المواطنين التقديم وسداد مقدمات جدية الحجز والمصاريف الإدارية (إن وجدت) خلال الفترة من 28 يوليو 2025 وحتى 28 أغسطس 2025.