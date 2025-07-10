شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى يسجل 49.57 جنيه اليوم الخميس 10-7-2015 والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الدولار فى التعاملات الصباحية اليوم الخميس 10-7-2025 أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية.

ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار، وسجل سعر الدولار بالبنك المركزي المصري 49.54 جنيه للشراء و49.67 جنيه للبيع، وسجل بالبنك الأهلى إلى 49.58 جنيه للشراء و 49.78 جنيه للبيع.



سجل سعر الدولار اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.58 جنيه للشراء.

49.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.58 جنيه للشراء.

49.68 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.58 جنيه للشراء.

49.68 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.57 جنيه للشراء.

49.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.58 جنيه للشراء.

49.68 جنيه للبيع.