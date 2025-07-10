شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى يسجل 49.57 جنيه اليوم الخميس 10-7-2015 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالخميس، 10 يوليو 2025 04:00 ص
استقر سعر الدولار فى التعاملات الصباحية اليوم الخميس 10-7-2025 أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية.
ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار، وسجل سعر الدولار بالبنك المركزي المصري 49.54 جنيه للشراء و49.67 جنيه للبيع، وسجل بالبنك الأهلى إلى 49.58 جنيه للشراء و 49.78 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
سجل سعر الدولار اليوم كالآتى:
49.58 جنيه للشراء.
49.68 جنيه للبيع.
49.58 جنيه للشراء.
49.68 جنيه للبيع
49.58 جنيه للشراء.
49.68 جنيه للبيع.
49.57 جنيه للشراء.
49.67 جنيه للبيع.
49.58 جنيه للشراء.
49.68 جنيه للبيع.
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