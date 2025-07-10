شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف ازاى تحمل كراسة شروط سكن لكل المصريين 7 من خلال رابط صندوق الإسكان الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لأول مره، يقرر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العاقاري، طرح كراسة شروط سكن لكل المصريين من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالصندوق، بدلا من طرحها في مكاتب البريد، وذلك في محاوله لتقليل التكدس والازدحام علي مكاتب البريد.

وقالت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري قرر طرح كراسة الشروط للتحميل بصورة إلكترونية "أونلاين" من خلال الرابط الإلكتروني https://digital.gov.eg أو من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق https://www.shmff.gov.eg ، حيث يقوم المواطن بإنشاء حساب خاص به على منصة مصر الرقمية وسداد مصاريف التسجيل بصورة إلكترونية، من خلال طرق الدفع الإلكتروني المتاحة بمنصة مصر الرقمية، وذلك حتى يتمكن من الإطلاع على كراسة الشروط، لمنع تكرار الازدحام أمام مكاتب البريد المميكن للحصول على كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز.

وأوضحت مي عبد الحميد أن الصندوق قرر طرح وحدات سكنية خضراء ضمن مبادرة "العمارة الخضراء"، وذلك لأول مرة، حيث تعد هذه المبادرة من المبادرات الرائدة على مستوى المنطقة في توفير سكن إجتماعي صديق للبيئة ويساعد في خفض استهلاك الطاقة.