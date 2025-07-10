شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم بعد تغيرات محدودة فى عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع إغلاق بورصة الذهب في مصر سجل سعر الذهب اليوم الأربعاء، استقرارا ملحوظاً خلال التعاملات المسائية بعد ارتفاع عشرة جنيهات لعيار 21 ليسجل 4620 جنيهاً، مع تغيرات ملحوظة في بورصة الذهب العالمية حول مستويات 3300 دولار للأونصة

أسعار الذهب في مصر

-عيار 24 يسجل 5280 جنيهاً

عيار 21 يسجل 4620 جنيهات.

-عيار 18 يسجل 3960 جنيها.

الجنيه الذهب 36960 جنيها.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.5% ليسجل أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوع عند 3282 دولار للأونصة وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3302 دولار للأونصة، ثم تتداول الآن قرب 3300 دولار.

يأتي هذا بعد أن انخفض يوم أمس بنسبة 1% ليزيد من زخم الهبوط وينجح السعر في كسر مستوى الدعم عند 3300 دولار للأونصة الذي يمثل المتوسط المتحرك لـ 50 يوم ليتداول السعر اليوم تحت هذا المستوى ويواجه حالياً مستوى الدعم التصحيحي 50% حول المستوى 3285 دولار للأونصة.

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على دول البريكس يوم الثلاثاء بعد يوم من إخطاره 14 دولة من بينها اليابان وكوريا الجنوبية، بزيادات في الرسوم الجمركية ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس.



