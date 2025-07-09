شكرا لقرائتكم خبر سدافكو تنشر تقرير الاستدامة لعام 2024 تحت عنوان "تمكين التغيير المستدام من أجل مستقبل أكثر صحة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) عن إصدار تقرير الاستدامة لعام 2024، مؤكدة التزامها المستمر بمبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG). وجاء التقرير تحت عنوان: "تمكين التغيير المستدام من أجل مستقبل أكثر صحة"، ليسلط الضوء على جهود وإنجازات سدافكو في تحقيق أهداف الاستدامة الطموحة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وقال باتريك ستيلهارت، الرئيس التنفيذي لشركة سدافكو:

"الاستدامة ليست مبادرة ثانوية، بل تمثل جوهر قيادتنا ونمونا في سدافكو. في عام 2024، حققنا إنجازات واضحة: وفرنا 113 مليون لتر من المياه في مصانعنا، وبدأنا تجارب حقيقية للطاقة النظيفة باستخدام المركبات الكهربائية والهيدروجينية، وسرّعنا تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية بإضافة 7 مواقع جديدة بجانب المواقع الثلاث التي تعمل حاليًا ، كما أطلقنا 9 منتجات صحية جديدة تعتمد على مكونات طبيعية. و ما تحقق من إنجازات يؤكد إيماننا بأن الاستدامة هي مفتاح خلق قيمة مستمرة تمتد آثارها إلى أعمالنا والمجتمع والوطن ككل."

وفي إطار التزامها بالتحول نحو الطاقة النظيفة، وقّعت سدافكو اتفاقية شراء طاقة متجددة (PPA) ضمن نطاق الانبعاثات الثاني (Scope 2)، للمساهمة في تقليل البصمة الكربونية وتسريع التحول نحو مزيج طاقة أكثر مرونة واستدامة، دعمًا لأهداف المملكة المناخية.

أبرز محاور التقرير:

أولًا: العمل البيئي

تماشيًا مع طموحات المملكة العربية السعودية لتحقيق الحياد الصفري للانبعاثات بحلول عام 2060، اعتمدت "سدافكو" استراتيجية مناخية قائمة على ثلاثة محاور رئيسية لعام 2035: إزالة الكربون من وسائل النقل، الطاقة المتجددة، وإدارة المياه.

90% من أسطول النقل سيعمل بالطاقة النظيفة (مركبات غير قائمة على محركات الاحتراق الداخلي) بحلول عام 2035.

إطلاق تجربة شاحنات الهيدروجين للنقل لمسافات طويلة بالتعاون مع HyperView في 2025.

توفير أكثر من 800 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون عبر مبادرة ECO Delivery للشحن البحري بالتعاون مع ميرسك.

استهداف رفع حصة الطاقة النظيفة إلى 20% من إجمالي استهلاك الطاقة بحلول 2035.

3 محطات طاقة شمسية قيد التشغيل، و7 مواقع إضافية مقررة في عام 2025.

التوفير المستهدف: 6 مليارات لتر من المياه الصالحة للشرب بحلول عام 2035، ضمن برنامج تحسين كفاءة المياه.

انخفاض بنسبة 28.37% في نسبه تحويل المياه في مصنع الحليب طويل الأجل خلال السنوات الثلاث الماضية.

استثمار 1.5 مليون ريال سعودي في تطوير ملاعب وحديقة "مدن" في مدينة جدة.

ضمن التزامها بالاستدامة البيئية، ساهمت "سدافكو" في مبادرة "مدن الخضراء" من خلال غرس أكثر من 120,000 شجرة، وذلك في إطار هدفها الطموح للوصول إلى 200,000 شجرة مزروعة بحلول نهاية عام 2025.

تنفيذ أكثر من 1,000 ساعة تطوعية من موظفي سدافكو في أنحاء المملكة.

الوصول إلى 1.45 مليون طالب وطالبة من خلال برامج توعية غذائية مدرسية.

إطلاق برنامج تدريب داخلي لدعم تمكين الشباب، تماشيًا مع مستهدفات "جودة الحياة" في رؤية 2030.

تعزيز الشراكة مع جمعية المسؤولية الاجتماعية ودعم مبادراتها لعام 2024.

استمرار دعم جمعية المبادرات المتميزة (صناعيو المستقبل) للسنة الثانية على التوالي، لتمكين شباب الوطن مهنياً وصناعياً.

تطبيق نموذج حوكمة من ثلاث مستويات، بإشراف مجلس الإدارة ولجنة توجيهية للاستدامة.

تصنيف سدافكو ضمن أفضل 20 شركة غير مالية في مؤشر حوكمة الشركات على تداول.

عدم تسجيل أي مخالفات أو عقوبات تنظيمية من هيئة السوق المالية خلال عام 2024.

ثانيًا: المسؤولية الاجتماعيةثالثًا: الحوكمة والشفافيةوأكد ستيلهارت: "الاستدامة ليست مجرد طموح، بل هي ركيزة أساسية في مسيرتنا التطويرية. نفخر بما حققناه ونتطلع إلى الاستمرار في قيادة التغيير المستدام على مستوى أعمالنا وسلسلة الإمداد."

يُعد تقرير الاستدامة لعام 2024 مرجعًا شاملًا لأداء سدافكو في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة، ويجسد التزام الشركة بمستقبل أكثر استدامة.

النهاية.