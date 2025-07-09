شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025.. عيار 24 بدون مصنعية بـ5280 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

يترقب المتعاملون في مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الاربعاء في مصر

اسعار الذهب اليوم.

عيار 24 يسجل 5280 جنيهاً

عيار 21 يسجل 4620 جنيهات.

-عيار 18 يسجل 3960 جنيها.

الجنيه الذهب 36960 جنيها.

يُنظر تقليديًا إلى الذهب غير المرتبط بعائد على أنه وسيلة تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والتضخم

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.