شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025.. عيار 21 بدون مصنعية بـ4620 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

يواصل سعر الذهب في مصر تفاعله مع تطورات الاقتصاد العالمى، و تلعب أسعار الفائدة والتضخم العالمي دورًا رئيسيًا في تحديد مسار المعدن النفيس محليًا، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء فى مصر..

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24 يسجل 5280 جنيهاً

عيار 21 يسجل 4620 جنيهات.

-عيار 18 يسجل 3960 جنيها.

الجنيه الذهب 36960 جنيها.

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.